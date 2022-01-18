«Мы венчанные, нас никто не развенчал»: Проклова объяснила, почему помирилась с третьим мужем

По словам актрисы, она за все безумно благодарна Андрею Тришину.

Актриса Елена Проклова в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале объяснила, почему помирилась с третьим мужем Андреем Тришиным. Она отметила, что за все безумно благодарна мужу.

«Мы венчанные, нас никто не развенчивал — для меня он муж. Я сама с интересом читала все эти истории про нового поклонника. Но в моей жизни ничего подобного нет. Меня совершенно не тянет к новым отношениям. Старые бы сохранить: вот в чем ценность!» Елена Проклова

Ранее Елена Проклова утверждала, что еще в 2015 году развелась с Андреем Тришиным, потому что они не сошлись характерами. В браке супруг позволял себе обижать звезду.

Добавим, что Андрей Тришин и сам утверждал, что отношения с Еленой Прокловой – пройденный для него этап. Сейчас выясняется, что пара снова вместе.

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