«Цвет настроения синий»: Навка не запретила семилетней дочке от Пескова сделать маникюр ярким лаком

46-летняя олимпийская чемпионка Татьяна Навка чутко воспитывает свою семилетнюю дочку от Дмитрия Пескова Надю. Девочка во всем хочет быть похожей на маму, и даже в маникюрный салон ходит вместе с ней.

Во время маникюра мама запечатлела, как маленькой наследнице красят ногти. Оказалось, что Надя остановила свой выбор на кричащем оттенке лака.

«Цвет настроения синий. Мой маленький ангел уже со своим характером и сама выбирает, что ей хочется. Возможно, многие скажут, что девочкам в таком возрасте ногти красить нельзя, но я считаю, что детский мир запретов итак очень большой, и ограничивать их необходимо в более серьезных вещах», — объяснила мама.

Мнения подписчиков разделились. Кто-то посчитал, что красить ногти еще рано, а тем более таким ядреным оттенком синего. Другие же встали на сторону Навки и ее дочки – когда если не сейчас, тем более если мама разрешает.

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