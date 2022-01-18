«Залюбленный сверток»: Софья Синицына показала румянощекую внучку-малютку Олега Табакова

О том, что у 26-летнего сына Олега Табакова, актера Павла Табакова, есть дочь, поклонники узнали лишь когда малышке исполнился годик. Для многих эта новость стала удивительной, ведь ни свадьбы, ни девушки у молодого отца не было. Даже вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина, узнала, что стала бабушкой, уже по факту рождения малышки.

Дочку Табакову-младшему родила актриса Софья Синицына. Девушка назвала их отношения курортным романом и поспешила поставить точку между ними еще в аэропорту на отпуске. Но не запрещает отцу видеться с наследницей. И папа, и бабушка души не чают в крохе с белокурыми волосами.

Синицына показала укутанную в теплый комбинезон малышку Мию. Девочка расположилась в маминых объятиях, щечки раскраснелись, но она внимательно и послушно смотрит в камеру.

«Зацелованный залюбленный сверток», — подписала мама фотографию.

Кстати, Синицына дала дочке имя аэропорта, в котором порвала с ее отцом. Дело было за океаном, в Майами. Там Павел и Софья как раз отдыхали в 2019 году.

Напомним, Табаков и Синицына познакомились в 2017 году на съемках фильма «Как я стал…», после чего у них начался роман.

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