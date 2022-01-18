Что-то треснуло: закидывая ногу за голову для шпагата, лежащая на шезлонге Волочкова вдруг схватилась за промежность

Звезда сцены Анастасия Волочкова — в прошлом солистка Большого театра. Но балет она не оставила даже после завершения карьеры. И по сей день крутит фуэте в собственных шоу.

Активно Волочкова демонстрирует растяжку и в быту. Звезда обожает хвастаться своими поперечными и оверсплитами в отпуске, выбирая для этого самые неожиданные ракурсы и позы. На сей раз она расположилась на шезлонге и захотела удивить нового бойфренда Сергея новым трюком.

Закидывая за голову ногу, Волочкова неожиданно начала запрокидываться назад. Оказалось, что ноги начали перевешивать. Но в этот момент балерина вдруг схватилась за промежность — от резкого движения ее шортики наверняка затрещали по швам, поскольку не предназначены для таких нагрузок.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!