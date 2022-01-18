Дело было на пляже: сексуально отставив ножку, Екатерина Климова сверкнула зоной бикини в купальнике

Звезда сериала «По законам военного времени» и бывшая жена Игоря Петренко Екатерина Климова улетела с младшей дочкой Беллой и подругой Татьяной Лютаевой в отпуск. Актрисы выбрали курорт на Красном море и ежедневно радуют подписчиков в Instagram кадрами с пляжа.

Екатерина Климова давно закрепила за собой славу нестареющей красавицы – ей вот-вот исполнится 44, а она выглядит ровесницей своей старшей дочки. И фигуре актрисы позавидует любая молоденькая модель – до того стройной и подтянутой она является.

Лишний раз снова Екатерина Климова это доказала, блеснув на пляже стройностью в купальнике. Сексуально отставив ножку вперед, красотка взбудоражила фантазию мужской части фолловеров приоткрывшейся зоной бикини.

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