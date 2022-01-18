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Как раньше, всей семьей: Прилучный и Муцениеце сходили с детьми в парк аттракционов

Бывшие супруги вместе отдыхают в Дубае.

Как раньше, всей семьей: Прилучный и Муцениеце сходили с детьми в парк аттракционов
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный развелся с женой Агатой Муцениеце в 2020 году. Скандальное расставание пары стало для поклонников настоящей драмой. А теперь фанаты ликуют – их любимцы воссоединились!

То, что Прилучный отдыхает с бывшей женой в Дубае, узнали все – актер не стал делать из этого тайну или скрываться на общих снимках. Он сам разместил фотографии у себя в микроблоге.

Вместе с экс-супругой и двумя детьми, старший из которых, Тимофей, недавно отпраздновал девятилетие, актер отправился в парк развлечений. Там все вместе они сделали символичное фото, повторив снимок многолетней давности.

Павел Прилучный с бывшей женой и детьми. Фото: instagram.com/bugevuge/

Получилось как раньше, где они были одной семьей. Значит ли такое воссоединение нечто большее, чем просто отдых двух бывших по соседству, неизвестно. Но фолловеры надеются, что Агата и Павел снова будут вместе.

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