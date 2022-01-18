Как раньше, всей семьей: Прилучный и Муцениеце сходили с детьми в парк аттракционов

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный развелся с женой Агатой Муцениеце в 2020 году. Скандальное расставание пары стало для поклонников настоящей драмой. А теперь фанаты ликуют – их любимцы воссоединились!

То, что Прилучный отдыхает с бывшей женой в Дубае, узнали все – актер не стал делать из этого тайну или скрываться на общих снимках. Он сам разместил фотографии у себя в микроблоге.

Вместе с экс-супругой и двумя детьми, старший из которых, Тимофей, недавно отпраздновал девятилетие, актер отправился в парк развлечений. Там все вместе они сделали символичное фото, повторив снимок многолетней давности.

Получилось как раньше, где они были одной семьей. Значит ли такое воссоединение нечто большее, чем просто отдых двух бывших по соседству, неизвестно. Но фолловеры надеются, что Агата и Павел снова будут вместе.

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