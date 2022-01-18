Не беременность: Костенко в бикини объяснила, откуда у нее взялся объемистый живот на пляже

После третьих родов Анастасия Костенко, третья жена Дмитрия Тарасова, не может вернуться в форму. Девушка начала занятия в спортзале, и даже призвала на помощь мужа, но тщетно. Она уже жаловалась, что у нее не выходит, но опускать руки не намерена.

Сейчас семейство большим составом отдыхает на Мальдивах. И Костенко регулярно постит фото в купальниках. На этот раз красотка расположилась на пляже с дочками, и наблюдательные зрители увидели у красотки объемистый животик. Девушка, предвосхищая вопросы, объяснила, что это на самом деле.

«Не повторяйте моих ошибок, не фотографируйтесь после плотного завтрака», — попросила подписчиц инстадива.

Напомним, модели Анастасии Костенко 27 лет. Четыре года назад она стала женой футболиста Дмитрия Тарасова.

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