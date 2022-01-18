Приподнялась и прогнулась: Каролина Севастьянова в мини-бикини эффектно показала рельефный тыл в стрингах

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова все январские каникулы провела на Карибском море, на так называемом острове миллионеров Сен-Бартелеми. Здесь красотка ни в чем себе не отказывала, даже в откровенных съемках.

Теперь, когда райский отдых в прошлом, а за окнами – прохладное Монако, только и радости что разбирать архивы в телефоне. И Севастьянова нашла будоражащее воображение поклонников видео, где она в мини-бикини демонстрирует свою фигуру в полумраке хижины на фоне океана.

Красиво изогнувшись в проходе, красотка вытянулась на носочках выше своего роста. Точеная талия и рельефные бедра в стрингах взволновали фолловеров не на шутку – в комментариях под видео в TikTok разгорелся пожар.

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