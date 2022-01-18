«Никто не поверит, что он настоящий!»: сын Рудковской и Плющенко прогулялся по Италии с волком на поводке

Семья Яны Рудковской и Евгения Плющенко, как и многие другие звезды, все новогодние каникулы трудилась на ледовом шоу. Но праздники закончились, и пришло самое время отдохнуть. Что и сделали знаменитости, улетев в Италию.

Рудковская ежедневно рассказывает. Как проходит свой отпуск. Не забывает она делиться впечатлениями и от лица своего сына Саши – накануне он прогулялся по итальянским магазинам с диким хищником на поводке.

«Это настоящий волк, но он слепой, его зовут — Анук! Наш друг Франческо взял его из приюта для животных в Италии. Волк очень добрый и преданный. По законам Италии с животными Вы можете заходить в любые магазины», — написал мальчик.

«Саша, никто не поверит, что это настоящий волк – такой добрый!», — поразилась мама за кадром. Она вместе с сыном пребывала в восторге от знакомства, а волк смирно позировал ей на камеру, даже не подозревая, что его снимают.

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