Медитация для глаз: Каменских в бикини показала, насколько сочно выглядят ее прелести в позе лотоса

Звезда отдыхает в Мексике вместе с подругой и мужем.

Поп-дива украинской эстрады Настя Каменских продолжает наслаждаться отпуском в Мексике. Туда красотка улетела с мужем Потапом и подругами.

Отдых телу певица устроила максимальный, а вот к цифровому детоксу оказалась еще не готова – фото и видео с пляжа наполнили соцсети девушки.

На новых кадрах Каменских в белом мини-бикини расположилась на пляже в позе лотоса. Принял удобное положение, звезда запечатлела себя на память, и все увидели, насколько сочно и эффектно выглядят ее прелести в столь пикантном ракурсе.

Напомним, Настя Каменских прославилась благодаря дуэту «Потап и Настя», который распался в 2017 году.

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