Тренды будущего лета: Хромченко назвала пять актуальных модных тенденций, которые уже сейчас можно найти на распродажах

Телеведущая и модный эксперт Эвелина Хромченко рассказала о горячих трендах этой зимы, которые заиграют с новой силой с наступлением весенне-летнего сезона.

Фэшн-эксперт помогла подписчицам сориентироваться на распродажах, которые вовсю продолжаются в торговых центрах и бутиках, и призывает не пропустить те актуальные тренды, которые продолжат покорять модниц и летом.

«1. Черный бюстгальтер наружу

2. Очень маленькое черное платье

3. Прозрачность

4. Обнаженные плечи

5. Макси-боди», — перечислила модный топ-5 стилист.

Стилист добавила, что несмотря на пандемию, не пижамами и оверсайзом единым сейчас вдохновляется модное сообщество. Ее топ-5 — тому подтверждение.

«Обратите на эти вещи внимание на распродажах до 14 февраля. И не ходите так на работу и на родительское собрание», — особо отметила Эвелина Хромченко у себя в микроблоге.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!