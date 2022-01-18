Это сигнал для Крида? Валя Карнавал в одной маечке «поймала» солнечного зайчика между ног

Блогер и певица Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Карнаухова, продолжает привлекать внимание онлайн-аудитории проверенными методами. Красотка в гримерной позировала себе для селфи в одной майке, которую натянула на покатые бедра, подчеркнув из изгибы.

Между ног, прямо в причинном месте, у Карнавал возник солнечный зайчик, и не заметить эту светящуюся пикантность просто невозможно. Может быть, красотка это специально сделала, этакий сигнал для Егора Крида, с которым она рассталась в прошлом году, а подписчики и не догадываются?

Отметим, что красотка все меньше времени проводит онлайн и все активнее и деятельнее становится в реальной жизни. Девушка давно взяла курс на офлайн, и у нее это отлично получается.

больше по теме Пусть Крид кусает локти: Валя Карнавал в одной футболке задрала ноги и показала в окно свои прелести Популярная тиктокерша весело провела первые дни нового года.

Например, в этом году звезда TikTok вместе с Михаилом Галустяном стала ведущей нового шоу «Не дрогни!» на СТС и теперь в полной мере ощутила себя звездой. Хотя каких-то пару лет даже и мечтать об этом не могла.

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