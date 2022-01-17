«Олегу повезло»: жена Газманова волнительно вскинула юбку, показав трепет тела под подолом

Марина Газманова отлично выглядит в свои 52 года.

Трудно поверить, но красавице-жене Олега Газманова, Марине, 52 года. Впрочем, и артисту никак 70 лет не дашь.

В настоящий момент звездная пара проводит романтический отпуск на Мальдивах. Марина Газманова считает, что для нее это не просто курорт, а настоящее «место силы», где она черпает энергию на год вперед.

В райском местечке и без того очаровательная бизнесвумен стала еще привлекательнее и сексуальнее. А ее последние кадры, сделанные на побережье, разволновали публику не на шутку.

Марина запечатлелась, сидя на песке, эротично вскинув подол своего пляжного наряда и обнажив длинные стройные ноги и упругие бедра.

«Марина, какая же вы красивая. Олегу повезло», «Невероятная», «Хулиганка», «Марина, Вы очень красивая и женственная», — прокомментировали кадр поклонники.

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