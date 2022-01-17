Контент 18+: Бузова в латексном наряде бесстыдно раздвинула ноги перед мужчиной-трудягой

Звезда облачилась в сексуальный плащ и ботфорты.

Ольга Бузова поделилась со своими фолловерами кадрами, сделанными во время записи ее нового клипа.

«Вы услышите новую меня… То, что было глубоко внутри, и то, что я долго боялась вам показать», — написала певица в личном блоге.

При этом знаменитость вовсе не побоялась примерить крайне сексуальный наряд, облачившись в костюм в духе стриптизерши. Бузова подчеркнула длину своих ног ботфортами, а изгибы стройного тела — плащом из латекса.

Позируя перед оператором, Оля абсолютно раскованно раздвинула ноги и мяукнула мужчине-трудяге прямо в лицо.

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