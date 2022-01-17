Не выходит из моды никогда: Хромченко назвала платье, которое можно купить раз и навсегда

Эвелина Хромченко призвала женщин в этом сезоне обратить внимание на вещи из бархата. Такие наряды всегда сопровождает флер шика, говоря о респектабельной жизни его хозяйки. При этом мягкая на ощупь ткань далеко не всегда имеет высокую стоимость.
Особенно эксперт моды рекомендовала обратить внимание на маленькие черные платья из бархата в духе Коко Шанель.
«Маленькие черные платья из моды не выходили! Представляете, какая хорошая новость?» — сказала Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».
По мнению ведущей, инвестиция в такие платья — это хорошая мысль. Также всегда актуальны будут всегда ретрокостюмы из бархата.
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