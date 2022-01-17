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Основное занятие? Секс! Эрвин выставила на обозрение публики раскрасневшегося в постели Цекало

30-летняя художница не скрывает интимной страсти к своему 60-летнему мужу.

Основное занятие? Секс! Эрвин выставила на обозрение публики раскрасневшегося в постели Цекало
Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото instagram.comdarina.ervin

60-летний Александр Цекало ради своей горячей 30-летней жены Дарины Эрвин покинул страну, улетев с ней жить в Америку.

Кроме того, он прекратил отношения с друзьями, которые не приняли его новых отношений. Среди них, к слову, оказались и его коллеги по рейтинговому шоу «Прожекторперисхилтон». Но, стоит отметить, многие мужчины понимают поступок продюсера — уж больно Дарина Эрвин хороша и сексуальна.

Художница не скрывает, что эротическая сторона жизни имеет для нее огромное значение, не случайно в центре внимания ее картин чаще всего лежит обнаженная натура, а ее микроблог наполняется селфи с секси-характером. А вот мужа своего Дарина Эрвин показывает нечасто.

Однако сейчас знойная брюнетка нашла время для нескольких постов о возлюбленном. Они оба заболели коронавирусом и нашли утешение во время карантина в тесном общении друг с другом. В stories Instagram, отвечая на вопросы фолловеров, жена Цекало призналась, что сейчас среди ее основных занятий значится секс.

А для большей убедительности она опубликовала фото в постели с шоуменом, на котором экс-супруг Лолиты Милявской выглядит раскрасневшимся, но счастливым.

Александр Цекало и Дарина Эрвин.
Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото instagram.comdarina.ervin

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