Мэтр растаял! Расторгуев не сдержал эмоций, увидев волнительное тело Климовой в секси-бикини

Очаровательная актриса отдыхает сейчас в жарких странах.

43-летняя Екатерина Климова после небольшого отпуска в Кисловодске, который она провела с подругой Татьяной Лютаевой, отправилась в жаркие страны.

На этот раз звезда сериала «Бедная Настя» не стала раскрывать широкой публике места своей отпускной дислокации.

Стоит отметить, что здесь она не забыла про работу и, даже загорая на террасе своего гостиничного номера, пролистывает очередной сценарий. Но как она это делает, стоит увидеть!

Климова облачилась в секси-бикини и широкополую шляпу и в таком виде кокетливо уселась в кресло.

В личном блоге знаменитости это видео имело оглушительный успех! Даже солист группы «Любэ» Николай Расторгуев не смог сдержать эмоций и оставил свой уверенный лайк под кадром.

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