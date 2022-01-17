«Подходит под все!»: Бородина вслед за Водяновой похвасталась ультрамодной шубкой с плюшевым мехом

Телеведущая призналась, что в ее гардеробе есть как натуральный, так и экомех. Она показала модную шубку сезона.

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Ксения привыкла отдыхать на Мальдивах и покупать себе люксовые наряды. В гардеробной она хранит множество обуви и платьев.

Примечательно, что год назад она ходила в соболиной шубке. Теперь она пополнила гардероб не только пуховиками. Звезда похвасталась очередной покупкой.

У себя дома Бородина покрасовалась в шубке цвета припыленной розы. Наряд с мягким мехом лоснился на свету. Она призналась, что в восторге от цвета.

«Когда вы меня спросили, в моде ли сейчас жилетки из песца, я ответила, что это песец, потому что это уже давно не в моде. Это абсолютно не значит, что я отказалась от натуральных шуб. Они у меня есть. Соболиную шубу, которую я очень люблю, я ее ношу. И я вам написала, что помимо жилетки полно альтернатив очень красивых и очень модных. Смотрите, 100% натуральная шерсть. Вот так она выглядит. Длина оптимальная. Такая прикольная шубка. Цвет невероятный! Подходит под все! Очень прикольная», — поделилась звезда.

Недавно Наталья Водянова тоже отметилась на прогулке в экошубе, но песочного цвета. Модель следит за трендами, поэтому всегда оказывается в центре внимания. Свои образы часто дополняет платками, которые заменяют шапку. Поклонники осыпали ее комплиментами.

Но многие звезды любят натуральные меха. Так Оксана Федорова на прогулке в Санкт-Петербурге была в норковой шубке. Она дополнила свой образ массивными ботиками. В ее коллекции также есть белая шубка. А вот Кети Топурия носит шубку из меха куницы.

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