«Она — воин»: Анна Заворотнюк поделилась подробностями о здоровье матери

Анна Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья матери. Девушка проводила «вопрос-ответ» в своем микроблоге. Один из подписчиков поинтересовался состоянием здоровья Анастасии Заворотнюк. Дочь звезды призналась, что состояние мамы разрывает сердце.

«Смотря с чем сравнивать, — говорит Анна о состоянии матери. — Держимся как можем. Она воин, но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой!» — поделилась переживаниями Анна в своем Instagram.

Анна долгое время не делилась новостями с подписчиками, которые стали переживать, что в семье Заворотнюк трудный период. Однако дочь звезды призналась, что просто загрустила и поблагодарила всех за поддержку.

С 2019 года Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. В новогодние праздники муж актрисы Петр Чернышев ездил в Дубай на заработки, чтобы оплатить дорогостоящее лечение.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.