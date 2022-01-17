«У меня своя Вселенная»: Юлианна Караулова показала подросшего сына

Юлианна Караулова показала подросшего сына. После новогодних корпоративов певица отдыхает всей семьей в Куршевеле. Артистка порадовала поклонников новым фото, на котором Караулова обнимает сынишку на фоне французских Альп.

«На этой Земле у меня своя Вселенная», — подписала певица кадр в своем Instagram.

Многие поклонники пришли в восторг от трогательного фото своей любимицы.

«Атмосфера зашкаливает, такие домашние», «Это самая дорогая Вселенная», «Такие хорошие», — умилились фанаты.

Напомним, Юлианна Караулова родила первенца 29 мая 2021 года. Мальчика назвали Александром. Отец мальчика — муж певицы, саунд-продюсер Андрей Черный.

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