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«Немного подзагорела»: Волочкова полностью обнажилась, демонстрируя бронзовую кожу своего трепетного тела

И лишь грудь звезда балета прикрыла руками.

«Немного подзагорела»: Волочкова полностью обнажилась, демонстрируя бронзовую кожу своего трепетного тела
Анастасия Волочкова. Фото: Global look press

Анастасия Волочкова решила подразнить своих поклонников пикантным снимком, сделанным на Мальдивах. Балерина полностью обнажилась и вошла в ласковые воды Индийского океана.

Оказавшись в водной стихии, артистка прикрыла руками свою объемную грудь и замерла в красивой позе, позируя своему бойфренду Сергею.

«Я немного подзагорела тут», — кокетливо подписала кадр Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Напомним, звезда прилетела на острова со своим возлюбленным, которого встретила на шоу Первого канала «Давай поженимся!». Владелец банного комплекса появился в студии в качестве жениха в поисках своей второй половинки. Предприниматель достиг своей цели, правда не так, как предполагалось по сценарию.

Сергей ушел со съемок не с невестой, которую ему предложили ведущие, а с Анастасией Волочковой, которая должна была его просто поддерживать в роли приятельницы.

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