«Загляденье»: сексапильная жена Цекало показала, как выглядят ее груди, если их сдавить с двух сторон

Дарина Эрвин запечатлелась для своих поклонников в бикини.

Молодая жена Александра Цекало художница Дарина Эрвин решила побаловать публику эротичным кадром в бикини.

Звезда примерила лавандовый купальник с лифчиком без пуш-ап и навела крупно камеру на свой пышный бюст. Для усиления эффекта она слегка сдавила его руками с двух сторон, отчего он стал еще объемнее. Как известно, этим приемом часто пользуются инстаблогеры.

Реакция фолловеров не заставила себя ждать.

«Загляденье», «Вау, наконец-то, а то скучно без вас было», «Класс, неподражаемая», «Конфеточка какая», «Аппетитная девочка», «Необыкновенная, божественная!», «Огонь, сладусик», — пришли в восторг пользователи Сети.

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