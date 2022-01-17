«Удивление и недоумение»: бывшую солистку Artik & Asti Анну Дзюбу обвинили в плагиате клипа

Анна Дзюба выпустила клип на песню «Феникс». Этот ее первый ролик в качестве сольной певицы. И сразу ее дебют был омрачен обвинением в плагиате.

Анна Дзюба длительное время выступала в группе Artik & Asti. Даже Лариса Долина восхищалась ее голосом и работой. Не так давно коллектив отпраздновал 10-летие группы.

Но в 2021 году Анна решила начать сольную карьеру. Ее коллега Артем Умрихин не стал удерживать артистку. Он начал поиск новой солистки. Примечательно, что Дзюба не так давно подписала контракт с новой продюсерской компанией.

больше по теме Бывшая солистка Artik & Asti Анна Дзюба рассекретила своего нового продюсера Певица теперь сотрудничает со знаменитым лейблом.

По словам Анны, теперь она более тщательно работает над новыми треками. Певица задерживается в студии, чтобы создать шедевр. И 14 января она презентовала клип на новую песню «Феникс». По сюжету, Дзюба сидит в театре и наблюдает за выступлением танцоров, а потом сама оказывается в свете софитов.

«Лети, мое первое детище высоко-высоко, дотронься до сердец миллионов людей! В это видео вложено столько веры, таланта и любви всех людей, которые работали со мной, тех, кто меня поддержал, когда я в этом нуждалась! В нем столько чувств и переживаний, что лучше посмотреть, чем описать словами», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна, сменившая имидж. Многие пришли в восторг от ее новый работы. Однако режиссер Юлия Иванова сходство клипа «Фениксе» со своей работой для группы BP Broth. Она сняла ролик на трек «Не смей», в котором сюжет поразительно похож на то, что представила Дзюба.

«Мне случайно прислали клип с фразой: „Посмотри, это же один в один то, что ты снимала“. Реакция — удивление и недоумение. Режиссера ее клипа не знаю, и никогда не слышала», — рассказала Юлия «СтарХиту».

Теперь Анне остается только ждать, подадут на нее в суд или нет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.