«И «богатство» показала, и крепкий задик»: Климова заткнула складки ягодиц трусами, проветрив «крендель»

43-летняя Екатерина Климова во всей красе позировала на летней террасе своего гостиничного номера. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» покрасовалась в молочном купальнике с тонкими трусиками и лифом-бандо.

Экс-жена Гелы Месхи сначала уселась в кресло, закинув стройные ножки на стол. В такой соблазнительной позе актриса щегольнула своими «прелестями». Потом Климова подошла к балкончику, наклонившись так, что поклонникам открылись весьма эффектные виды: упругий «поплавок» звездной красотки и ее «сдобные» аппетитные бедра. Также Климова щегольнула своим «богатством», утянув пышные «вишенки»-груди.

«И «богатство» показала, и крепкий задик», «Упс! Игриво заткнула «сдобу» трусами… меж складочек сквозняк», «О! А «крендель» проветрила», «На стол ножки закинула, а снизу чернеет! Срамота, постеснялась бы», «У нее уже дети взрослые, а она как будто в морозилке живет», «Ни на год не постарела, вот это да!», «Ух, ну что за попка!! Такая «сочная», еще и в спинке прогнулась», «Залюбовались вашей красотой! Очаровательная нимфа!!», «Секси-мамасита», «Месхи взревновал??», «Бомба! Как всегда сногсшибательная», «Оу, а какая шляпка у мадам», — не унимались поклонники.

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