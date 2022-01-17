«О боже!»: Артем Качер обомлел на собственной свадьбе, увидев невесту в платье-рыбке

Многие считают, что знакомство в Сети ни к чему хорошему не приводит. Может быть, доля истины в этом есть, но только не для исполнителя хита «Грустный дэнс» (в дуэте с Асти) Артема Качера.

В Instagram он увидел свою будущую жену Александру Рабаджиеву, очаровался ей и написал с просьбой о знакомстве. А 17 января они отпраздновали свадьбу.

«Помню, что с первого дня и моего первого сообщения тебе в инсте после того, как я тебя увидел, я знал, что именно ты станешь моей семьей и моей супругой. Сегодня этот день настал», — написал он в личном блоге.

Размещенные в его аккаунте кадры лишь в очередной раз доказывают: между молодыми царит любовь и нежность. Увидев свою возлюбленную в свадебном платье, Артем Качер просто обомлел.

«О боже!» — только и смог произнести артист.

24-летняя Александра выбрала для торжества лаконичное платье-рыбку по фигуре. Она не стала изменять традициям и примерила также фату.

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