СМИ: вдова Градского вывезла 100 миллионов рублей в загородный дом из-за скандала с его родственниками

История о дерзком ограблении молодой вдовы Александра Градского Марины Коташенко обрастает новыми подробностями.

В частности, стало более-менее понятно, почему вдова хранила 100 миллионов рублей в доме, а не в банке.

Александр Градский признавал все расчеты только наличными и хранил деньги в своей московской квартире.

Однако после его смерти Марина Коташенко поссорилась с одним из близких родственников своего покойного мужа, который в пылу конфликта даже ей угрожал. После похорон Марина Коташенко забрала детей и деньги и съехала в загородный дом.

Особняк Марина Коташенко усилила охраной, а в декабре провела туда сигнализацию.

По информации «Московского комсомольца», основное здание и чайный домик рядом с ним оснастили несколькими десятками датчиков, которые были нацелены на обнаружение в доме посторонних. И если Марина Коташенко привезла в особняк грабителей, то она должна была сначала выключить сигнализацию, а потом снова включить.

Только в этом случае у охраны поселка не возникло бы никаких подозрений. Если бы сигнализация не включилась, к дому вдовы Градского сразу направился бы наряд. Но в момент ограбления сигнализация была отключена изначально – она работала только в чайном домике. Так что, техника ничего подозрительного не зафиксировала. Все это говорит в пользу версии об инсценировке ограбления.

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