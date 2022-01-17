Плиссированная ткань — находка! 72-летняя Пугачева в мерцающих брюках палаццо выгодно подала фигуру

Примадонна в ультрамодном брючном костюме со струящейся туникой щегольнула в студии программы Максима Галкина.

Дизайнеры и модельеры уже какой сезон внушают модницам — брюки палаццо, плиссированные ткани, струящиеся фактуры и оверсайз — это находка. Особенно для дам зрелого возраста, мечтающих скорректировать особенности фигуры. 72-летняя Алла Пугачева, которая тесно дружит с именитыми кутюрье: Валентином Юдашкиным, Вячеславом Зайцевым и Игорем Гуляевым — в курсе всех модных тенденций.

И в студии программы Максима Галкина Примадонна сверкнула в эффектном вечернем ансамбле, примерив легкую струящуюся тунику и мерцающие брюки палаццо в серебристом оттенке. Изюминкой образа певицы стала ткань плиссе. Алла Пугачева умело совместила два тренда в одном луке, визуально вытянув силуэт и став еще стройнее за счет правильной длины брюк.

Зато Кристина Орбакайте, которая также появилась на передаче Максима Галкина, отдала предпочтение графитному сияющему платью с блестками и пайетками до колен, сочетав лук с капроновыми колготками и ботильонами на каблучке.

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