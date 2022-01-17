«Глазами мужа»: Боярская без макияжа блеснула глубоким декольте в шифоновой тунике на отдыхе

Елизавета Боярская является одной из самых востребованных актрис в России. Она является дочкой Михаила Боярского. Елизавета восхищает поклонников не только своими роями в кино, но и крепкой семьей.

Уже 11 лет счастлива в таке с Максимом Матвеевым. У них подрастают сыновья: Андрей и Григорий. Примечательно, что влюбленные практически неразлучны. Они вместе гуляют с деть и путешествуют.

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Недавно пара прилетела отдыхать на курорт. Боярская не сразу смогла расслабиться. Однако муж артистки не перестает любоваться ее красотой. На этот раз Елизавета поделилась кадрами, которые снял Матвеев.

На них она позирует в шифоновой тунике и купальнике. Звезда предстала без макияжа и укладки, засветив глубокое декольте. Она грациозно сидела за столиком на фоне пальм.

«Глазами мужа Максима Матвеева. Каждый раз, отдыхая, я говорю себе, как же хорошо, как необходимо давать себе возможность выдыхать, но каждый раз возвращаясь, я снова пускаюсь в безостановочную гонку. Очень жду , когда проснутся мудрость, инстинкт самосохранения , да и лень, лень пусть тоже просыпается, нечего!» — написала актриса.

Поклонники и друзья восхитились тем, как она выглядит. «Какая красивая и расслабленная, тебе идет!» — отметила Марина Александрова. «Красивая! Глаз у мужа что надо!» — присоединилась Дарья Повереннова. «Какая естественная красота, приятно посмотреть», «Лиза, какая влюблённая, светлая и отдохнувшая», «Как хороша — слов нет!» — прокомментировали пост подписчики.

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