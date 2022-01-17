«Попа – арбуз, а ножки – леденцы!»: Семенович заворожила «сладкой» позой с задранным подолом

Анна Семенович на рождественские каникулы решила выбраться на отдых в солнечный Египет. В Хургаде звезда арендовала номер в пятизвездочной гостинице.

Артистка к отпуску постройнела и расцвела, впечатляя своих поклонников «сладкими» пляжными фотографиями.

На последнем фото в Instagram она запечатлелась со своими друзьями, которых встретила на отдыхе, – актером Евгением Прониным и его женой, продюсером Кристиной Арустамовой, с их маленьким сыном Гарри.

Анна Семенович появилась на морском берегу в прозрачном халатике-парео, который эротично развивался на ветру, подчеркивая аппетитные формы артистки. Чтобы усилить эффект, певица подняла подол рукой, впечатлив своих поклонников.

«Попа – арбуз, а ножки – леденцы!», «Ань, фотка такая красивая и позитивная. Солнечного настроения и яркого отдыха тебе желаю, ты у нас самая милая и красивая, как всегда», «Расцветная такая», «Анна, вы такая красивая, выходите за меня замуж», — написали пользователи Сети про фото.

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