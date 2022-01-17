Чехова бережно упаковала свою знойную грудь в купальник, но она настырно показала свою мякоть

Анфиса Чехова в последнее время впечатляет своими знойными формами. Пожалуй, ведущая достигла самого расцвета своей красоты.

При тонкой талии брюнетка обладает округлыми бедрами и пышной великолепной грудью, от которой сходят с ума окружающие ее мужчины.

В настоящий момент звезда пребывает на Сейшелах, откуда на радость публике публикует на своих страничках в социальных сетях весьма эротичные кадры – один пикантнее другого.

На этот раз Анфиса Чехова примерила закрытый купальник, который деликатно прикрыл самые сочные места, однако даже в нем знаменитость выглядела крайне сексуально. Ткань модели не смогла скрыть ее мягкости тела и сочной привлекательности.

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