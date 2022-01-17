«Грудь торчком! Сулейман бы покусился»: Фахрийе Эвджен в монокини щегольнула «гром»-бедрами

Актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» метила на роль Хюррем султан, но ее обошла Мерьем Узерли.

По слухам, Фахрийе Эвджен должна была сыграть роль Хюррем султан в турецком сериале «Великолепный век». Но в самый последний момент перед подписанием контракта с продюсерами актрису обошла Мерьем Узерли. Жена Бурака Озчивита не особо расстроилась по этому поводу. Актриса блистает в исторической ленте «Альпарслан» — новом сезоне сериала «Пробуждение: великие сельджуки». И этот проект, по мнению фанатов, переплюнет даже «Великолепный век».

Между прочим, жене Бурака Озчивита есть чем похвастаться. На яхте Фахрийе Эвджен игриво обнажила свои «султанские» прелести, дав понять, что в образе Хюррем султан она была бы хороша и неотразима. Все при ней! Шикарный бюст, крепкие бедра и тонкая талия — султан Сулейман едва ли устоял бы перед такой гурией.

«Грудь торчком! Сулейман бы покусился», «В гареме султана Сулеймана затмила бы Хюррем», «Вот это формы! Экстаз», «Бюст с «вишенками» стоит в бодрой стойке и без пуш-ап!», «Малкочоглу бы взревновал», «Если бы она сыграла Хюррем султан, то Бали-бею пришлось бы побороться за фаворитку с султаном Сулейманом», «Сказочная русалочка с пометкой «18+», «Бедра упругие, сверкнула сокровенным», «Ох, бесстыдница султанша», «Малкочоглу-то куда смотрит? Уведут», — пишут фолловеры.

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