Умерла звезда сериала «Клон» Франсуаза Фортон

Бразильской актрисе Франсуазе Фортон было 64 года.

Стало известно о смерти 64-летней звезды сериала «Клон», бразильской актрисы Франсуазы Фортон.

Она скончалась в одной из клиник Рио-де-Жанейро после долго борьбы с онкологией. Издание Extra.globo.com сообщает, что последние четыре месяца жизни Франсуаза Фортон провела в госпитале под наблюдением врачей.

Диагноз — рак шейки матки — Франсуазе Фортон поставили в 1989 году.

Российские зрители запомнили Франсуазу Фортон по сериалу «Клон», где она сыграла роль Симоне.

Кроме этого, актриса исполнила роли в таких сериалах, как «Во имя любви», «Любовь к жизни», «Моя любовь, моя печаль». Последней работой Франсуазы Фортон стала роль Олимпии в сериале «Любовь вне равных».

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