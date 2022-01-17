Как приготовить вырезку ягненка с виноградом
Видео
Как Игорь Николаев зарубежную сцену покорял
Видео

Даже она не без изъяна: Вера Брежнева в бикини оттенка олова засветила странные складки на животе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева поделилась снимком с Мальдив, на котором застыла в странной позе.

Даже она не без изъяна: Вера Брежнева в бикини оттенка олова засветила странные складки на животе
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Певица Вера Брежнева в женской компании отдыхает на Мальдивах. Вместе со звездой на райском острове — старшая дочка Брежневой и сестра Виктория Галушка.

Все трое наслаждаются отдыхом, океаном, роскошной природой и белым песочком мальдивских пляжей.

Вера Брежнева, которая обожает демонстрировать свою подсушенную фигуру, на Мальдивах делает это особенно часто.

На этот раз она поделилась кадром, на котором запечатлена сидящей на шезлонге под зонтом. На Вере Брежневой бикини серого цвета, который по оттенку близок к олову.

Звезда приняла странную позу, слегка раздвинув ноги, так что стала видна интимная часть тела, которую женщины обычно стараются не показывать. В народе эту часть называют «пирожком».

Вера Брежнева не стала обрабатывать фото и показала, что и ее тело неидеально, засветив складочки на животе.

Вера Брежнева в бикини
Вера Брежнева в бикини. Фото: instagram.com/ververa/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

бикиниВера Брежневаканикулы на МальдивахМальдивыСпортивная фигура