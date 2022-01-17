«Я уже все сделал»: почему Рогов уходит из шоу СТС «Рогов в деле» и где он будет работать

Ведущий и эксперт моды уже договорился о сотрудничестве с ТНТ.

Александр Рогов на YouTube-канале Fametime TV рассказал, что решил покинуть шоу СТС «Рогов в деле».

«Я вырос, и это предел. Я себя не вижу на канале дальше и, что самое странное, канал не видит меня дальше ни в какой другой роли. Решение принимал я не быстро, я его принимал год. Дальше топтаться на месте нельзя, и это мое важное правило. Я ненавижу, когда нахожусь в стагнации, когда я понимаю, что уже все сделал», — сказал Рогов.

По словам стилиста, он подошел к руководству канала, когда его трехлетний контракт стал подходить к концу, и спросил, в какой роли они его видят дальше еще. На это ведущий получил четкий ответ, что ни в какой больше. Александр Рогов считает, что это было честно со стороны работодателя. И, поскольку он хочет пробовать себя в новых качествах тоже, например, в продюсировании, попросил контракт не продлять.

Уже сейчас он договорился о переходе на ТНТ, где Александр будет вести другой модный проект и быть его продюсером.

«Вполне вероятно, на канале появится новое шоу с преображением со мной», — сказал Рогов.

Отметим, что на ТНТ выходит одновременно другой проект-преображение с Ксенией Бородиной «Перезагрузка».

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