«Комичность ситуации»: объявлена дата премьеры сериала «Братья» о полицейском и его родственнике-актере

Новый проект Ильи Куликова расскажет историю двух персонажей, один из которых работает в силовых структурах, а второй играет роль силовика в кино.

31 января на телеканале СТС состоится премьера комедийного сериала «Братья», главные роли в котором исполнили актеры Владимир Веревочкин и Андрей Курносов.

Один из них играет сотрудника полиции, а второй — его родного брата-актера, который исполняет роль полицейского в популярном телепроекте.

Олег много лет трудится в полиции и знает все тонкости работы оперативника, а потому то, что показывают в сериалах, вызывает у него только улыбку.

Его брат Алексей занят в сериале «Сокол» и многое позаимствовал у своего старшего родственника. В окружении братьев все в восторге от игры Алексея, что невероятно раздражает Олега.

«Наблюдая за актерами, исполняющими роли полицейских, подмечал, как сильно они отличаются от реальных служителей закона, которых я знаю. Так и появилась идея снять сериал про двух разных людей — киношного полицейского и настоящего, — которых при этом что-то объединяет. И то, что они братья, только подчеркивает комичность ситуации», — рассказал продюсер и автор сценария сериала Илья Куликов.

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