«Пятнадцать лет не ем мясо. Только курицу»: Яна Рудковская назвала свой настоящий возраст

Продюсер Яна Рудковская в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Один из них попросил назвать ее возраст.
«Уже, увы, 47 лет».
«Какой у вас рост и вес? Можно подробнее о питании и спорте», — задали другой вопрос пользователи.
«168 — рост. 53 килограмма — вес. Ем мало и стараюсь не есть вечером. Пятнадцать лет не ем мясо. Только курицу. Спорт 3–4 раза в неделю с тренером».
Также Яна Рудковская заметила, что у нее нет претензий к телеведущему Андрею Малахову после выхода в одном из журналов скандальной статьи о ее сыне Саше и его здоровье.
«Я с Андреем Малаховым никогда не ссорилась. Андрей — потрясающий человек. Он не имеет никакого отношения к этой истории. Возбуждено уголовное дело и скоро состоится суд в отношении клеветы на нашего сына от журнала и причастных к нему людей», — заявила Яна Рудковская.
Напомним, что по поводу настоящего возраста Яны Рудковской было в свое время много споров. Часть пользователей ранее считали, что она специально занижает свой настоящий возраст.
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