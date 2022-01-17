«Пятнадцать лет не ем мясо. Только курицу»: Яна Рудковская назвала свой настоящий возраст

Как отметила жена фигуриста Евгения Плющенко, спортом она занимается 3–4 раза в неделю.

Продюсер Яна Рудковская в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Один из них попросил назвать ее возраст.

«Уже, увы, 47 лет». Яна Рудковская

«Какой у вас рост и вес? Можно подробнее о питании и спорте», — задали другой вопрос пользователи.

«168 — рост. 53 килограмма — вес. Ем мало и стараюсь не есть вечером. Пятнадцать лет не ем мясо. Только курицу. Спорт 3–4 раза в неделю с тренером».

Также Яна Рудковская заметила, что у нее нет претензий к телеведущему Андрею Малахову после выхода в одном из журналов скандальной статьи о ее сыне Саше и его здоровье.

«Я с Андреем Малаховым никогда не ссорилась. Андрей — потрясающий человек. Он не имеет никакого отношения к этой истории. Возбуждено уголовное дело и скоро состоится суд в отношении клеветы на нашего сына от журнала и причастных к нему людей», — заявила Яна Рудковская.

больше по теме Яна Рудковская озвучила средний годовой размер своих доходов после оплаты всех налогов Продюсер честно ответила на самые интересные вопросы пользователей.

Напомним, что по поводу настоящего возраста Яны Рудковской было в свое время много споров. Часть пользователей ранее считали, что она специально занижает свой настоящий возраст.

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