«В налипших мокрых трусиках?»: пассия Харламова эротично скользнула в джакузи

28-летняя Екатерина Ковальчук наслаждается каникулами в теплых краях. А вот Гарик лежит в больнице, и его, кажется, никто не проведывает.

Поклонники не перестают восхищаться красотой и стройностью новой пассии резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова. 29-летняя актриса из Сыктывкара то и дело публикует в Instagram «горячие» снимки в мини-бикини. Екатерина Ковальчук уже понежилась на пляже, сверкнув своим «сокровенным» в розовых стрингах, успела актриса показать, как прогуливается босиком по набережной.

Фанаты в полном восторге от смелости актрисы, которая не постеснялась в мокром бикини сексапильно скользнуть в джакузи с пенкой. При этом многие задались вопросом: а кто приглядывает за Гариком Харламовым, пока тот лежит в больнице? Поговаривают, что парочка успела расстаться. Якобы Ковальчук отписалась от жениха в соцсети. Однако сами влюбленные пока отмалчиваются.

Ведь дело шло к свадьбе. Гарик даже познакомил новую пассию со своей дочкой Анастасией от бывшей жены Кристины Асмус. Поклонники были уверены, что Харламов вот-вот сделает возлюбленной предложение руки и сердца. Может, они еще помирятся? Все-таки Гарик отходчивый, а Ковальчук обладает всеми качествами, чтобы завоевать сердце мужчины. Да и по типажу актриса — полная копия Кристины.

«В налипших мокрых трусиках?», «Ой, ну что за народ у нас! Увидела смешной коммент: Взбодрила Гарику хот-дог! Ну что вы пристали?? Любит Харлашка фастфуд», «Какая нимфа в джакузи», «Отдыхает одна? Или с новым женихом??», «Гарик не ревнует??», «Ох, то Асмус бросит, то молодая пассия на курорт сбежит!» — написали поклонники на фан-страничке комика.

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