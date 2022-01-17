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Яна Рудковская озвучила средний годовой размер своих доходов после оплаты всех налогов

Продюсер честно ответила на самые интересные вопросы пользователей.

Яна Рудковская озвучила средний годовой размер своих доходов после оплаты всех налогов
Яна Рудковская. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков.

Яна Рудковская
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/?hl=ru

Один из них спросил, сколько зарабатывает жена фигуриста Евгения Плющенко.

«В среднем два миллиона долларов в год, после оплаты налогов».

Яна Рудковская

Также пользователи поинтересовались, исчерпан ли конфликт Яны Рудковской и тренера Татьяны Тарасовой. «У меня ни с кем нет конфликтов. Я никого не трогаю, но постоянно трогают меня, мою семью и моих детей. Буду защищать ее всегда. Вне зависимости от регалий и заслуг оппонента», — заметила Яна Рудковская.

Напомним, что Яна Рудковская не раз уже подвергалась критике Татьяны Тарасовой. Не так давно заслуженный тренер отмечала, что больше и слышать ничего не хочет о жене Евгения Плющенко, которая, как она думает, не очень хорошо разбирается в фигурном катании.

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