Яна Рудковская озвучила средний годовой размер своих доходов после оплаты всех налогов

Продюсер Яна Рудковская в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков.
Один из них спросил, сколько зарабатывает жена фигуриста Евгения Плющенко.
«В среднем два миллиона долларов в год, после оплаты налогов».
Также пользователи поинтересовались, исчерпан ли конфликт Яны Рудковской и тренера Татьяны Тарасовой. «У меня ни с кем нет конфликтов. Я никого не трогаю, но постоянно трогают меня, мою семью и моих детей. Буду защищать ее всегда. Вне зависимости от регалий и заслуг оппонента», — заметила Яна Рудковская.
Напомним, что Яна Рудковская не раз уже подвергалась критике Татьяны Тарасовой. Не так давно заслуженный тренер отмечала, что больше и слышать ничего не хочет о жене Евгения Плющенко, которая, как она думает, не очень хорошо разбирается в фигурном катании.
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