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Хабиб Нурмагомедов запустил собственную сеть ресторанов быстрого питания

За год может открыться более сотни точек нового общепита.

Хабиб Нурмагомедов запустил собственную сеть ресторанов быстрого питания
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Global Look Press

Звезда смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов присоединился к полку знаменитостей, открывших рестораны имени себя.

Так, в деловом центре «Москва-сити» недавно появилась точка быстрого питания M-eat by Khabib.

Как сообщают «Ведомости», новый общепит запустила связанная со спортсменом компания. К концу весны 2022 года она планирует открыть еще 14 таких точек в российской столице. В проект будет инвестировано от 28 до 42 миллионов рублей.

В 2023 году может появиться уже 150 таких ресторанов по франшизе. И не только в России, но еще и в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и ОАЭ.

Угощать в M-eat by Khabib будут продукцией собственного производства. Одно из ключевых блюд — томленое мясо (в том числе и конина) в булочке с разнообразными добавками. Оригинальную продукцию ресторана также планируется продавать в крупных магазинных сетях.

Издание отмечает, что к Нурмагомедову поступало множество различных предложений от рестораторов, но он решил запустить собственное предприятие. Концепцию 33-летний Хабиб разрабатывал более восьми месяцев.

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