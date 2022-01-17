«Есть немного грусти, надежды, мечты»: Малькова отвезла брошенных новым мужем Макеевой детей на море

После развода с Романом Мальковым его жена и четверо детей остались жить в Словении. Весной прошлого года Роман женился на актрисе Анастасии Макеевой, а его старший сын перебрался в столичную квартиру звездной мачехи. Художница с тремя детьми живет в Любляне.

В выходные они решили отдохнуть от жизни в Столице и отправились сначала в горы, а после на море. Семья посетила город Пиран, который располагается на берегу Адриатического моря.

«Закат на берегу моря — это поистине завораживающее зрелище. В каждом закате есть немного грусти, немного надежды и немного мечты…» — написала Малькова.

Напомним, накануне Нового года Светлана рассказала, что получила долгожданные алименты за 3,5 месяца от Романа Малькова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.