«А «мажор» задергался?»: Муцениеце в бюстгальтере сверкнула «курчавой родинкой»

Агата Муцениеце после пышной вечеринки в честь девятилетия сына Тимофея вместе с детьми укатила на моря. А вот бывшего мужа — «мажора» Павла Прилучного — актриса из фильма «Тобол» с собой не позвала. Многие поклонники считают, что Павлушу на каникулы с семьей не отпустила «папина дочка» Мирослава Карпович.

Актриса эффектно подчеркнула свои «тыковки» цветастым бюстгальтером, показав, чего может не доставать Павлу Прилучному — ее шикарных аппетитных форм. «Фи! На титьке волосня с родинкой?», «А «мажор» задергался?», «Грудь такая пышная!! «Папина дочка» своим богатством Павлушу едва ли порадует», «Сочные телеса», «Курчавая родинка?», «Шикарный отдых! Только дети везде лезут», «А курортный романчик будет?? С загорелым красавцем», «Там две родинки? Или это волосня?», «Мохнатость на груди??» — не унимались фолловеры.

Ранее в одном из интервью на YouTube Агата Муцениеце призналась, что после расставания с «мажором» Павлом Прилучным она попыталась построить отношения на стороне. У нее было несколько интрижек, но позже актриса отказалась от идеи завести роман. По словам Агаты, у нее случился первый секс после развода. И ей было непросто пойти на интим, учитывая, как долго она пробыла в браке. Поэтому Муцениеце решила для себя повременить с поиском нового спутника жизни. Актриса призналась, что пока не готова к чему-то серьезному.

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