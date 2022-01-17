«По-волочковски»: Волочкова показала возлюбленному Сергею свой главный «козырь»

Более двух недель Анастасия Волочкова и ее новый возлюбленный по имени Сергей отдыхают на Мальдивах. За все это время балерина ни не показала свой знаменитый шпагат. Фанаты недоумевали, что же произошло с балериной? Но под конец отпуска блондинка все решила порадовать нового возлюбленного своим главным козырем.

«Ну как же Волочкова без шпагата по-волочковски? По многочисленным просьбам специально для вас!» — написала Волочкова.

Напомним, Анастасия и Сергей познакомились в студии программы «Давай поженимся!», а спустя несколько дней уже вместе встретила Новый год в особняке балерины. Позже пара улетела на Мальдивы.

Добавим, ранее стало известно, что Сергей управляет банным комплексом в Подмосковье. Ему 44 года, более 20 из которых он был женат. Также у брутального возлюбленного Волочковой подрастает шестилетний сын Кирилл.

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