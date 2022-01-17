«Притворялся, что сражается с плохими парнями»: бывшая девушка Леонардо Ди Каприо рассказала о худшем свидании с актером

Поклонники активно обсуждают, могли ли такое действительно произойти.

Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо рассказала об их худшем свидании. Если верить слухам, актер выкупил все места в кинозале и устроил марафон «Звездных войн».

«Он арендовал целый кинотеатр и заставлял меня смотреть все «Звездные войны», пока сам бегал со своим световым мечом, притворяясь, что сражается с плохими парнями», — поделилась Камила Морроне с изданием Le Cinéphiles.

Однако поклонники не уверены, что этой информации нужно доверять. Le Cinéphiles — юмористическое издание. Также Камилу Морроне назвали бывшей девушкой, хотя нет никакой подтвержденной информации, что пара разошлась.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне вместе уже около четырех лет. Разница в возрасте между возлюбленными — 22 года. Официально на публике пара вместе не появлялась, однако в сеть часто попадают фото их совместного отдыха, а также на прогулках и свиданиях.

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