«Притворялся, что сражается с плохими парнями»: бывшая девушка Леонардо Ди Каприо рассказала о худшем свидании с актером

Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо рассказала об их худшем свидании. Если верить слухам, актер выкупил все места в кинозале и устроил марафон «Звездных войн».
«Он арендовал целый кинотеатр и заставлял меня смотреть все «Звездные войны», пока сам бегал со своим световым мечом, притворяясь, что сражается с плохими парнями», — поделилась Камила Морроне с изданием Le Cinéphiles.
Однако поклонники не уверены, что этой информации нужно доверять. Le Cinéphiles — юмористическое издание. Также Камилу Морроне назвали бывшей девушкой, хотя нет никакой подтвержденной информации, что пара разошлась.
Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне вместе уже около четырех лет. Разница в возрасте между возлюбленными — 22 года. Официально на публике пара вместе не появлялась, однако в сеть часто попадают фото их совместного отдыха, а также на прогулках и свиданиях.
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