«Даже не похоронах не была»: Борис Корчевников высказался о первой жене Олега Табакова

Как отметил актер, Людмила Крылова не общалась с бывшим мужем до самой его смерти.

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о первой жене режиссера Олега Табакова актрисе Людмиле Крыловой. В студии у него присутствовал актер Александр Ильин, чьи родители много лет назад развелись.

«А ваш папа к кому-то ушел?» — спросил Борис Корчевников.

«Да. Он преподавал в свердловском театральном училище. Женился на своей ученице. Она недавно умерла. Преподавала речь в Щепкинском училище», — заметил Александр Ильин.

«Послушайте, но это прямо история Олега Табакова, который когда-то тоже ушел из семьи, где был не один ребенок к своей ученице. Жена Олега Табакова не общалась с ним потом до самой его смерти. Даже на похоронах не была». Борис Корчевников

Напомним, что Людмила Крылова и Олег Табаков были в браке до 1994 года. У них двое общих детей. Табаков позже женился на актрисе Марине Зудиной.

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