«Юля, зачем?»: Ковальчук, позируя в лифчике перед зеркалом, изумила фанатов самым маленьким размером

Юлия Ковальчук негодует. Певице не нравится то, что практически все селебрити проводят новогодние каникулы на разных курортах и публикуют снимки в Сети. По всей видимости, певица не может выбраться в теплые страны из-за плотного графика. Но она нашла выход.

В своем инстаграме Юлия опубликовала фото, на котором позировала в лифчике перед зеркалом.

«Чтобы слиться со всеми в купальном экстазе, надела белье и включила посильнее батарею», — написала Ковальчук.

Фанаты отреагировали на публикацию.

«Красавица какая! Господи, она в лифчике…Юля, зачем?» — писали пользователи Сети.

Напомним, более десяти лет Юлия Ковальчук вместе с Алексеем Чумаковым. Пара воспитывает дочь Амелию, которую скрывает от публики.

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