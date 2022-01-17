«Угощают кокосовой водичкой»: Волочкова рассказала, как встречает утро на Мальдивах

На островах балерина отдыхает в компании нового возлюбленного по имени Сергей.

Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах в компании нового возлюбленного по имени Сергей. С брутальным красавцем балерина познакомилась на программе «Давай поженимся!» в канун Нового года, а уже спустя несколько дней нежилась с ним на побережье Индийского океана.

В своем инстаграме блондинка рассказала, как проходит их каждое утро на островах.

«Просто нереальной красоты пространство нашей виллы! Такое уединенное и таинственное! Это просто чудо! Такая романтика! А по утрам добрые мальдивианцы приходят к нам на виллу, при нас разбивают кокосы и угощают кокосовой водичкой», — написала Волочкова.

Напомним, ранее стало известно, что 44-летний Сергей является управляющим банным комплексом в Подмосковье. Ранее он был в браке и воспитывает шестилетнего сына Кирилла.

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