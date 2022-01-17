«Жду тебя на кастинге»: Сергей Лазарев ищет танцоров в свою команду

Новогодние каникулы Сергей Лазарев проводит в Доминикане. Артист делится яркими снимками из курортного местечка, но при этом не забывает и о работе. В своем инстаграме он объявил о кастинге танцоров, которых ищет для своего шоу «Я не боюсь».

«Ты профессиональный танцор или танцовщица? Хочешь работать в моей команде? Тогда заполняй анкету на сайте и я жду тебя 31 января на кастинге! Используй свой шанс! До встречи! P.S. Только для жителей Москвы и ближнего Подмосковья», — написал Лазарев.

Напомним, Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту и дочь Анну. Кто является мамой его детей – общественности неизвестно, этот факт артист тщательно скрывает. Впрочем, о появлении детей он тоже не сразу признался.

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