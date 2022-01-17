На фоне океана: Брежнева в леопардовом бикини показала, как эффектно в позе лотоса выглядит ее тыл в стрингах

Певица Вера Брежнева улетела в долгожданный отпуск на Мальдивы. Но пообещала поклонникам не расслабляться и не забывать про тренировки и диеты. Слово звезда сдержала – каждый день она начинает с йоги, велосипедных прогулок, а также следит за тем, что попадает к ней в тарелку.

Даже на пляже она старается медитировать. К тому же, виды океана, обрамленного белоснежным песчаным пляжем, настраивают на умиротворение. И Брежнева, приняв позу лотоса, расположилась на шезлонге, чтобы полюбоваться красотами.

Сестра Виктория, с которой отдыхает Вера, запечатлела, как она красиво сидит на фоне океана в леопардовом бикини. Ракурс оказался удачным и порадовал поклонников – тыл Брежневой в стрингах многих не оставил равнодушным.

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