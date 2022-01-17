«Так несправедливо рано!»: Хмельницкая выразила соболезнования родным звезды «Кухни» Рудакова

Как отметила актриса, люди сейчас живут в очень страшное время.

Актриса Алена Хмельницкая в Instagram выразила слова соболезнования родным актера Ивана Рудакова, который ушел из жизни в 43 года.

«Ваня. Невозможно поверить, что Вани больше нет. Шок. Горе. Так несправедливо рано! В какое-то страшное время мы живем. Мои глубочайшие соболезнования родным. Нет тех слов, которые смогут утешить родителей. Лена, Петрович, дорогие, нет ничего страшней этого. Царствие небесное вашему сыну. Светлая память». Алена Хмельницкая

Как отметила Алена Хмельницкая, она решила разместить кадры из фильма «Самая красивая-2». Именно на съемках этой картины произошло их знакомство с Иваном Рудаковым. По словам актрисы, это было счастливое время. Своего друга она никогда не забудет.

Напомним, что звезде «Кухни», где он сыграл байкера Стаса Титова, Ивану Рудакову было всего 43 года. Он умер от последствий коронавируса. У актера были проблемы с легкими и сердцем.

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