«Насыщенные выходные»: Малькова показала, как проводит время с детьми нового мужа Макеевой

После развода с Романом Мальковым, который в мае прошлого года стал мужем Анастасии Макеевой, Светлана Малькова осталась жить в Словении. Она воспитывает троих детей от бизнесмена, а старший Андрей еще весной прошлого года переехал жить в Москву к отцу и мачехе.

В своем инстаграме Светлана показала, как они с детьми провели выходные. Семья побывала в горах и на на море.

«Наши насыщенные выходные подошли к концу. Надеюсь вам с нами было хорошо! Завтра понедельник, начало новой недели. И я желаю вам побольше позитива, энергии! С вами была ваша Света! До скорых встреч», — написала Малькова.

Напомним, в конце прошлого года Светлана Малькова объявила, что бывший муж наконец-то выплатил алименты. А сама она зарабатывает тем, что рисует и помогает убирать апартаменты.

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